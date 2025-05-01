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Мир

Японец, сбивший толпу школьников, сделал шокирующее признание

Япония, полиция , фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 15:25 Фото: Х/japantimes
В Японии задержали мужчину, который въехал в толпу учеников начальных классов, стоявших возле школы. Трагедия случилась сегодня, 1 мая, в Осаке, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Kyodo, 28-летнего водителя арестовали по подозрению в покушении на убийство. Мужчина заявил полиции, что согласен с обвинением.

"Я был сыт по горло всем этим. Ненавидел все, поэтому бросился в машину, на которой ехал, чтобы убивать людей. Я пытался задавить их и убить", – заявил он.

О наезде автомобиля на группу школьников в Японии стало известно ранее в этот день. В результате происшествия пострадали семь человек, их доставили в медучреждение. Шестеро из них находятся в сознании, состояние еще одного уточняется.

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Андрей Дюсупов
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