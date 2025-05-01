Японец, сбивший толпу школьников, сделал шокирующее признание

В Японии задержали мужчину, который въехал в толпу учеников начальных классов, стоявших возле школы. Трагедия случилась сегодня, 1 мая, в Осаке, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Kyodo, 28-летнего водителя арестовали по подозрению в покушении на убийство. Мужчина заявил полиции, что согласен с обвинением.

"Я был сыт по горло всем этим. Ненавидел все, поэтому бросился в машину, на которой ехал, чтобы убивать людей. Я пытался задавить их и убить", – заявил он.

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In Osaka, a 28-year-old man was arrested after allegedly driving into seven schoolchildren in the Nishinari district, injuring them. #Japan



All kids are conscious and hospitalized. Suspect (Yuzuki Yazawa), held for attempted murder, reportedly said, "I hated everything, so I… https://t.co/Y74xlwKXZ8 pic.twitter.com/5rTO2eDgYq — GeoTechWar (@geotechwar) May 1, 2025

О наезде автомобиля на группу школьников в Японии стало известно ранее в этот день. В результате происшествия пострадали семь человек, их доставили в медучреждение. Шестеро из них находятся в сознании, состояние еще одного уточняется.