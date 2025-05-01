Автомобиль въехал в группу школьников в Японии: пострадали семь детей
Фото: pixabay
Автомобиль въехал в группу учеников, которые стояли возле здания школы в Японии. По предварительным данным, пострадали не менее семи детей, сообщает Zakon.kz.
По информации японского общественного телевидения (NHK), инцидент случился в городе Осака на западе страны.
"Дети стояли в одном из переулков рядом с местной начальной школой. По крайней мере семь детей пострадали – шестеро находятся в сознании, состояние еще одного уточняется", – говорится в сообщении.
На месте работает полиция, которая выясняет обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что энергетический апокалипсис привел к человеческим жертвам в Испании. В результате масштабного отключения электроэнергии, произошедшего 28 апреля, погибли не менее пяти человек.
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