Уолтц ушел с поста советника Трампа по национальной безопасности на фоне скандала
Фото: Facebook/Mike Waltz
Советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц покинул свою должность, сообщает Zakon.kz.
Об этом 1 мая пишет телеканал Fox News.
В марте Майк Уолтц оказался в центре скандала после создания группового чата в мессенджере Signal, куда он пригласил ряд высокопоставленных чиновников Белого дома для обсуждения ударов по хуситам в Йемене. По ошибке в переписку был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, который впоследствии опубликовал скриншоты закрытого чата. Уолтца и министра обороны Пита Хегсета и других чиновников обвинили в раскрытии секретной информации, они обвинения отвергали. Уолтц взял на себя ответственность за произошедшее.
Ранее Трамп заявил, что не совершил ни единой ошибки за 100 дней на посту президента США.
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