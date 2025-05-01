#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
512.34
582.07
6.31
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
512.34
582.07
6.31
Мир

Уолтц ушел с поста советника Трампа по национальной безопасности на фоне скандала

Майк Уолтц, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 21:07 Фото: Facebook/Mike Waltz
Советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц покинул свою должность, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 мая пишет телеканал Fox News.

В марте Майк Уолтц оказался в центре скандала после создания группового чата в мессенджере Signal, куда он пригласил ряд высокопоставленных чиновников Белого дома для обсуждения ударов по хуситам в Йемене. По ошибке в переписку был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, который впоследствии опубликовал скриншоты закрытого чата. Уолтца и министра обороны Пита Хегсета и других чиновников обвинили в раскрытии секретной информации, они обвинения отвергали. Уолтц взял на себя ответственность за произошедшее.

Ранее Трамп заявил, что не совершил ни единой ошибки за 100 дней на посту президента США. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Старейшая жительница планеты скончалась в Бразилии
Мир
17:31, Сегодня
Старейшая жительница планеты скончалась в Бразилии
Немцы удивили полицию своим поведением в самую страшную ночь года
Мир
16:31, Сегодня
Немцы удивили полицию своим поведением в самую страшную ночь года
Уход Маска с поста главы Tesla: миллиардер обвинил СМИ во лжи
Мир
16:12, Сегодня
Уход Маска с поста главы Tesla: миллиардер обвинил СМИ во лжи
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: