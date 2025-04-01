Билл Гейтс предсказал исчезновение всех профессий, кроме трех
Он искренне убежден, что искусственный интеллект в будущем существенно изменит рынок труда. По мнению миллиардера, ИИ вытеснит человека из множества сфер – от промышленности до сельского хозяйства. Об этом Гейтс рассказал изданию Tom's Guide.
"Нейросети с легкостью возьмут на себя задачи, которые в настоящее время требуют специальных навыков человека".Билл Гейтс
Тем не менее, по его словам, есть три области, которые все же будут требовать человеческих рук.
В их числе:
- программирование;
- биология;
- энергетика.
IT-специалисты будут отвечать за контроль над адекватностью ИИ, биологи – за проведение исследований и научных открытий, а энергетика остается слишком сложной для полной автоматизации.
69-летний Гейтс уверен, что благодаря повсеместному внедрению искусственного интеллекта в будущем люди смогут значительно сократить рабочую неделю, ограничив ее до двух-трех дней.
К слову, 90-летняя ученая из Великобритании попала на обложку журнала Vogue.