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Мир

Билл Гейтс предсказал исчезновение всех профессий, кроме трех

Билл Гейтс предсказал исчезновение многих профессий, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 07:47 Фото: Facebook/BillGates
Основатель Microsoft, американский предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс предрек закат множества профессий за исключением трех, сообщает Zakon.kz.

Он искренне убежден, что искусственный интеллект в будущем существенно изменит рынок труда. По мнению миллиардера, ИИ вытеснит человека из множества сфер – от промышленности до сельского хозяйства. Об этом Гейтс рассказал изданию Tom's Guide.

"Нейросети с легкостью возьмут на себя задачи, которые в настоящее время требуют специальных навыков человека".Билл Гейтс

Тем не менее, по его словам, есть три области, которые все же будут требовать человеческих рук.


В их числе:

  • программирование;
  • биология;
  • энергетика.

IT-специалисты будут отвечать за контроль над адекватностью ИИ, биологи – за проведение исследований и научных открытий, а энергетика остается слишком сложной для полной автоматизации.

69-летний Гейтс уверен, что благодаря повсеместному внедрению искусственного интеллекта в будущем люди смогут значительно сократить рабочую неделю, ограничив ее до двух-трех дней.

К слову, 90-летняя ученая из Великобритании попала на обложку журнала Vogue.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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