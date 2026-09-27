Билл Гейтс предупредил о миллиарде смертей из-за бесконтрольного ИИ

Билл Гейтс заявил, что бесконтрольное развитие искусственного интеллекта может привести к катастрофическим последствиям, вплоть до гибели миллиарда человек. Соучредитель Microsoft призвал власти США ввести обязательные меры безопасности и контроля за развитием технологии, сообщает Zakon.kz

В интервью NBC Meet the Press Гейтс заявил, что саморегулирования ИИ-индустрии недостаточно. По его словам, законодатели и правоохранительные органы должны определить обязательные требования к безопасности и мониторингу.

"Это будут небольшие накладные расходы для отрасли, но они не приведут к резкому замедлению темпов работы", – отметил он.

Гейтс считает, что особенно серьезную угрозу представляет использование передовых ИИ-систем людьми со злым умыслом. По его словам, технология может стать достаточно мощной, чтобы спровоцировать события, способные привести к гибели огромного числа людей.

Ранее Гейтс также предупреждал о рисках применения ИИ при создании биологического оружия и других технологий массового поражения. При этом он в целом сохраняет оптимистичный взгляд на развитие искусственного интеллекта, выступая не за его остановку, а за обязательное регулирование и меры безопасности.

Материал по теме Google подтвердила взлом трех компаний своей моделью Gemini

Ранее OpenAI остановила обучение новых моделей из-за неконтролируемых действий ИИ-агентов.