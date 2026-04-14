В одной точке мира таинственно пропали все большие белые акулы

Большие белые акулы внезапно пропали из вод у Кейптауна (столица ЮАР). Ученые и защитники природы пытаются понять, почему это произошло.

В этой местности традиционно было очень много белых акул: замечали по 250-300 акул в год.

Последние несколько лет акулы из этого реагиона исчезают: их почти не осталось. ЮАР первой в мире взяла больших белых под охрану в 1991 году. Теперь страна остерегается, что станет первой, где этот вид исчезнет локально.

Морской биолог Элисон Кок из национальных парков ЮАР в 2015 году получила необычные фото. Дайверы прислали снимки акульих туш с ровными надрезами. В этом заподозрили косаток.

Спустя два года на берег стали выбрасывать тела больших белых акул с такими же ранами. Вскрытие показало, что косатки съедали только печень – самый калорийный орган, который занимает почти треть тела жертвы. По этой причине акулы, не привыкшие быть добычей, уплыли дальше вдоль берега.

Ранее ученые открыли животное, которое спит только наполовину.