Мир

В одной точке мира таинственно пропали все большие белые акулы

Вода, морской обитатель, охота, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 08:55 Фото: wikipedia
Большие белые акулы внезапно пропали из вод у Кейптауна (столица ЮАР). Ученые и защитники природы пытаются понять, почему это произошло, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на CBS News, в этой местности традиционно было очень много белых акул: замечали по 250-300 акул в год.

Последние несколько лет акулы из этого реагиона исчезают: их почти не осталось. ЮАР первой в мире взяла больших белых под охрану в 1991 году. Теперь страна остерегается, что станет первой, где этот вид исчезнет локально.

Морской биолог Элисон Кок из национальных парков ЮАР в 2015 году получила необычные фото. Дайверы прислали снимки акульих туш с ровными надрезами. В этом заподозрили косаток.

Спустя два года на берег стали выбрасывать тела больших белых акул с такими же ранами. Вскрытие показало, что косатки съедали только печень – самый калорийный орган, который занимает почти треть тела жертвы. По этой причине акулы, не привыкшие быть добычей, уплыли дальше вдоль берега.

Ранее ученые открыли животное, которое спит только наполовину.

Аксинья Титова
