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Наука и технологии

Ученые впервые запечатлели неуловимого глубоководного хищника

Акула, хищник, вода, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 03:20 Фото: lifehacker.ru
Пестрая головастая акула считается самой неуловимой рыбой, которая ранее была известна лишь по нескольким неудачным экземплярам, найденным на индонезийских рынках. Ученым удалось впервые ее запечатлеть, сообщает Zakon.kz.

По информации Lifehacker, пестрых головастых акул впервые описали в 2008 году. Это небольшие рыбы, достигающие в длину около 72 сантиметров. Их кожа покрыта плакоидными чешуйками, а зубы имеют несколько зубцов, что помогает им эффективно охотиться.

Новое открытие расширяет ареал их обитания примерно на 1 100 километров, и теперь эксперты считают, что они более распространены, чем считалось.

Фото: lifehacker.ru

Неуловимая хищница попала в объектив на глубине 536 и 570 метров, где плавала вокруг крутых скалистых склонов. Ролик сняли во время научного исследования глубоководных вод у побережья Восточного Тимора в Юго-Восточной Азии.

Определить ее было нелегко. Благодаря привлеченным экспертам, которые различают виды по их рисунку и форме тела, исследователи заключили, что им действительно удалось впервые запечатлеть на видео Cephaloscyllium pictum.

Ранее в Бразилии открыли древнейшего "‎адского муравья".

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Аксинья Титова
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