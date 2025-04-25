Ученые впервые запечатлели неуловимого глубоководного хищника
По информации Lifehacker, пестрых головастых акул впервые описали в 2008 году. Это небольшие рыбы, достигающие в длину около 72 сантиметров. Их кожа покрыта плакоидными чешуйками, а зубы имеют несколько зубцов, что помогает им эффективно охотиться.
Новое открытие расширяет ареал их обитания примерно на 1 100 километров, и теперь эксперты считают, что они более распространены, чем считалось.
Фото: lifehacker.ru
Неуловимая хищница попала в объектив на глубине 536 и 570 метров, где плавала вокруг крутых скалистых склонов. Ролик сняли во время научного исследования глубоководных вод у побережья Восточного Тимора в Юго-Восточной Азии.
Определить ее было нелегко. Благодаря привлеченным экспертам, которые различают виды по их рисунку и форме тела, исследователи заключили, что им действительно удалось впервые запечатлеть на видео Cephaloscyllium pictum.
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