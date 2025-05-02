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Мир

Трамп объявил 8 мая Днем Победы в США

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 10:08 Фото: flickr/White House
Президент США Дональд Трамп утром 2 мая 2025 года объявил о провозглашении собственных Дней Победы в стране, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил в Truth Social.

"Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но мы, безусловно, сделали больше, чем любая другая страна, для достижения победоносного результата во Второй мировой войне. Настоящим я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – в День Победы в Первой мировой войне. Мы выиграли обе войны, никто не был близок к нам по силе, храбрости или военному мастерству, но мы никогда ничего не празднуем – это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это сделать! Мы снова начнем праздновать наши победы!" – написал Трамп.

8 мая отмечается как День Победы в Европе – праздник, во время которого США, Великобритания и большинство стран Западной Европы отмечают день капитуляции Германии и, соответственно, завершения Второй мировой войны в Европе. Но этот день не является официальным праздником.

Что касается 11 ноября, то в США это День ветеранов – годовщина заключения в 1918 году между Антантой и Германий Компьенского перемирия, ознаменовавшего окончание Первой мировой войны.

1 мая президент Соединенных Штатов похвастался, что не допустил ни одной ошибки в первые 100 дней на посту главы государства.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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