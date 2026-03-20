#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
482.33
557.57
5.74
Мир

Загадочный визит к секретной военной базе: в Британии выясняют детали

двух человек задержали при попытке попасть на секретный объект, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 00:52 Фото: wikipedia/военно-морская база Клайд
Полиция Шотландии задержала 34-летнего мужчину и 31-летнюю женщину после инцидента на военно-морской базе HM Naval Base Clyde, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Independent, база, известная как Фаслейн, является ключевым пунктом размещения подводного флота Великобритании и системы ядерного сдерживания.

"Двое не пытались силой проникнуть на территорию базы. Сообщается, что они просто попросили разрешения войти, однако получили отказ, после чего вскоре были задержаны", – говорится в сообщении.

Расследование продолжается.

Министерство обороны Великобритании пока не дало комментариев по данному инциденту.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны (МО) РК рассказали детали о начале в стране призыва на срочную воинскую службу.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
