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Мир

В ЦРУ обнародовали документы о нападении инопланетян на советских солдат

Летающая тарелка, НЛО, технологии, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 02:30 Фото: pixabay
Рассекреченный документ, опубликованный на сайте ЦРУ, вызывает удивление. В нем говорится о предполагаемом нападении НЛО на советские войска, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox News, вирусный отчет обобщает статью, опубликованную Canadian Weekly World News в мае 2000 года.

В ней изложено, что предполагаемый инцидент произошел между 1989 и 1990 годами. Согласно документу, "низколетящий космический корабль в форме тарелки" пролетал над советским подразделением, участвовавшим в учениях. Чиновники написали, что "по неизвестным причинам" солдаты запустили ракету класса "земля-воздух" по неизвестному самолету, в результате чего он потерпел крушение недалеко от военной базы.

В отчете описывается, что после этого "пять невысоких гуманоидов с "большими головами и большими черными глазами" появились из потерпевшего крушение космического корабля и слились воедино, создав "единый объект", издавая при этом громкий жужжащий звук. После этого сферический объект якобы вспыхнул ослепительно ярким светом.

По свидетельствам очевидцев, 23 солдата внезапно "превратились в каменные столбы". Двое мужчин выжили в этой стычке, поскольку стояли в тени и не были полностью подвержены воздействию вспышки света.

Чиновники написали, что останки "окаменевших солдат" и космического корабля были перевезены на секретную научно-исследовательскую базу под Москвой , где было обнаружено, что их молекулярная структура соответствует структуре известняка. В документе утверждается, что причиной был "источник энергии", пока неизвестный человечеству. ЦРУ не ответило на просьбу Fox News прокомментировать ситуацию.

Ранее в США опубликовали видео с НЛО, вылетающими из океана.

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Аксинья Титова
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