Подозреваемая в ограблении банка подорвалась на бомбе в Греции

Утром 3 мая взрывное устройство сдетонировало около отделения банка в центре греческих Салоников. В результате случившегося погибла 38-летняя женщина, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, пострадавшую с тяжелыми ранениями доставили в больницу, где вскоре она скончалась. Предположительно, погибшая сама принесла бомбу к зданию, но из-за неверных действий устройство взорвалось.

"Похоже, она несла с собой взрывное устройство и планировала подложить его в банкомат банка", – сообщили в полиции.

Представитель греческой полиции Констанция Димоглиду рассказала, что женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за участие в грабежах. Взрыв повредил находящиеся поблизости магазины и машины, в многоквартирных домах выбило окна. Полиция оцепила территорию.

"Что-то пошло не так и бомба взорвалась у нее в руках", – добавили правоохранители.

Ранее сообщалось, что 2 мая 2025 года в центре немецкого города Штутгарт автомобиль врезался в группу людей. Есть несколько раненых.