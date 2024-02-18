Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Угрозы о заложенных бомбах в школах Атырау снова появились в Сети

Угрозы о заложенных бомбах в школах Атырау снова появились в Сети Фото: freepik
Угрозы о заложенных взрывных устройствах в школах №40, 8, 38 и в двух школах Binom-school появились в Сети, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Atyrau Online со ссылкой на департамент полиции Атырауской области, в настоящее время совместно с компетентными органами ведутся оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию.

"Отмечается, что при этом особое внимание уделено обеспечению безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции. Взят на контроль пропускной режим в организации образования", – говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что аналогичные фейковые сообщения с начала года распространялись в нескольких городов.

"Эти сообщения призваны спровоцировать панику среди населения. Просим граждан не поддаваться на провокации и соблюдать спокойствие! Ситуация на контроле правоохранительных органов", – подчеркнули в ДП.

25 января 2024 года сообщалось, что в Актобе анонимный "стрелок" обещает устроить массовые убийства в школах. Уже 4 февраля из соцсетей стало известно, что неизвестные люди готовятся "штурмовать" школу в Павлодаре. Также массовые рассылки похожего типа рассылались и в других городах.

Читайте также

Попытка номер 3: международный аэропорт Костаная выставят на торги
Попытка номер 3: международный аэропорт Костаная выставят на торги
Пожарные не вышли на работу и потребовали повышение зарплаты в Мангистауской области
Пожарные не вышли на работу и потребовали повышения зарплаты в Мангистауской области
Занятия отменили в школах и колледжах в Астане
Занятия отменили в школах и колледжах Астаны
Диана Абдуллаева
Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
термометр
Заморозки до -45: синоптики выпустили предупреждение
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
Период финансового благополучия пророчат звезды двум знакам зодиака
Период финансового благополучия пророчат звезды двум знакам зодиака
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: