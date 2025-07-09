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Мир

Увидеть Грецию и умереть: романтическая помолвка для туристки обернулась драмой

помолвка обернулась для туристки инсультом, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 00:40 Фото: pixabay
В церкви пророка Илии на греческом острове Левкас у 24-летней туристки из Чехии случился инсульт после предложения руки и сердца, которое сделал ей ее возлюбленный, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, инцидент произошел 5 июля. Отмечается, что невеста потеряла сознание сразу же после того, как ее избранник опустился на одно колено и предложил выйти за него замуж.

Согласно данным издания, чешку срочно доставили в местную больницу, а затем перевезли в город Янина на материке. Предварительное обследование показало, что у девушки случился обширный инсульт. В данный момент она находится в крайне тяжелом, но стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что 58-летнюю туристку спасли на горе Болектау.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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