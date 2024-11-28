Владимир Путин ответил на вопросы журналистов: о чем он говорил

По итогам государственного визита в Казахстан и саммита ОДКБ президент Российской Федерации Владимир Путин 28 ноября ответил на вопросы журналистов, сообщает Zakon.kz.

На пресс-конференции он заявил, что Казахстан не просто союзник России, а надежный партнер.

"Очень важно то, что Казахстан развивается успешно под руководством президента Токаева Касым-Жомарта Кемелевича, демонстрирует стабильный рост, очень устойчивый, надежный. Социально-политическая обстановка в стране стабильная, что очень важно для планирования работы в сфере экономики, для инвестиций. У нас миллиарды инвестиций в экономику Казахстана, я уже говорил, под 30 миллиардов товарооборот, он растет постоянно. Традиционно сложились направления нашего сотрудничества. Это и космос, и энергетика, это, уже в наши дни, высокие технологии", – сказал Владимир Путин.

По его словам, сейчас по энергопроектам возможно расширение сотрудничества в сфере атомной энергетики.

"Казахстан – крупнейший производитель урана в мире, и мы присутствуем в месторождениях урановых в Казахстане. В сфере промышленности у нас хорошие перспективы, особенно в области кооперации. Одной из проблем была и отчасти остается проблема расчетов, но мы свыше 80 процентов всех расчетов перевели уже в национальные валюты. И это, конечно, облегчает нашу работу в финансовой сфере", – отметил президент РФ.

Вместе с тем, он подчеркнул, что между двумя странами могут возникнуть проекты в сфере транспортировки энергоресурсов в третьи страны через территорию Казахстана.

Также он рассказал, что с Касым-Жомартом Токаевым обсудил вопрос строительства АЭС в Казахстане.

"Мы уделили этому достаточно много внимания в ходе переговоров вчера в узком и в широком составе. Казахстан, если он будет осуществлять свои проекты в области атомной энергетики, то, конечно, как любой заказчик вправе выбрать наиболее приемлемые для себя технологические решения и финансовые схемы", – добавил Путин.

При этом он подчеркнул, что окончательное решение всегда за заказчиком.

"Но я думаю, что наше сотрудничество с Казахстаном по этому направлению весьма возможно. И было бы на самом деле странно, если бы Казахстан, у которого самые большие в мире запасы урана, не использовал, а только добывал бы это сырье и просто отправлял на экспорт. Из этого руководство Казахстана исходит", – заключил президент РФ.

Ранее Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин после переговоров в расширенном формате и подписания Совместного заявления провели брифинг для представителей средств массовой информации.

