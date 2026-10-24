В Германии загорелась бывшая резиденция Гитлера "Орлиное гнездо"
По данным Bild, пожар вспыхнул вечером 23 октября в здании Кельштайнхаус, расположенном на высоте 1834 метра в Баварских Альпах. Сигнал тревоги поступил около 21:50 по местному времени после срабатывания датчика дыма.
Когда пожарные прибыли на место, здание уже было полностью охвачено пламенем. Тушение осложнялось труднодоступным расположением резиденции, а также сильным задымлением. Спасателям приходилось работать в дыхательных аппаратах.
Огонь продолжал распространяться даже ночью, когда на горной вершине шел снег. Для проведения спасательных работ власти перекрыли дорогу, ведущую к зданию.
По данным полиции, в результате пожара никто не пострадал. Внутри здания людей не обнаружили.
Правоохранители сообщили о задержании подозрительного человека, однако его личность и возможная причастность к происшествию пока не раскрываются. Немецкие СМИ пишут, что следователи рассматривают версию поджога. По информации Bild, полиция задержала мотоциклиста, которого встретили по дороге к месту пожара.
"Орлиное гнездо" построили в 1937-1938 годах как представительскую резиденцию нацистского руководства. Несмотря на связь здания с Гитлером, сам диктатор посещал его редко.
Комплекс уцелел во время Второй мировой войны. С 1952 года он использовался как туристический объект с рестораном и исторической экспозицией, посвященной нацистскому прошлому.
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