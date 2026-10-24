#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+2°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+2°
$
451.05
504.95
5.6
Мир

В Германии загорелась бывшая резиденция Гитлера "Орлиное гнездо"

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 12:26 Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью)
В Германии произошел крупный пожар в бывшей горной резиденции Адольфа Гитлера, известной как "Орлиное гнездо". На тушение огня направили около 200 пожарных. Полиция задержала подозреваемого, сообщает Zakon.kz.

По данным Bild, пожар вспыхнул вечером 23 октября в здании Кельштайнхаус, расположенном на высоте 1834 метра в Баварских Альпах. Сигнал тревоги поступил около 21:50 по местному времени после срабатывания датчика дыма.

Когда пожарные прибыли на место, здание уже было полностью охвачено пламенем. Тушение осложнялось труднодоступным расположением резиденции, а также сильным задымлением. Спасателям приходилось работать в дыхательных аппаратах.

Огонь продолжал распространяться даже ночью, когда на горной вершине шел снег. Для проведения спасательных работ власти перекрыли дорогу, ведущую к зданию.

По данным полиции, в результате пожара никто не пострадал. Внутри здания людей не обнаружили.

Правоохранители сообщили о задержании подозрительного человека, однако его личность и возможная причастность к происшествию пока не раскрываются. Немецкие СМИ пишут, что следователи рассматривают версию поджога. По информации Bild, полиция задержала мотоциклиста, которого встретили по дороге к месту пожара.

"Орлиное гнездо" построили в 1937-1938 годах как представительскую резиденцию нацистского руководства. Несмотря на связь здания с Гитлером, сам диктатор посещал его редко.

Комплекс уцелел во время Второй мировой войны. С 1952 года он использовался как туристический объект с рестораном и исторической экспозицией, посвященной нацистскому прошлому.

Ранее мужчина обнаружил самый крупный клад серебряных монет в Германии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Склады с зерном горят в Акмолинской области
20:06, 25 сентября 2024
Зернохранилище загорелось в Акмолинской области
Мусорный полигон загорелся в Талдыкоргане
00:39, 21 апреля 2024
Мусорный полигон загорелся в Талдыкоргане
пожар, Южная Корая, причина
01:12, 31 марта 2025
Обряд на кладбище мог стать причиной масштабных пожаров в Южной Корее
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский борец Айдос Султангали вышел в полуфинал чемпионата мира в Астане
14:29, Сегодня
Казахстанский борец Айдос Султангали вышел в полуфинал чемпионата мира в Астане
Борец из Казахстана Мерей Маулитканов оступился в четвертьфинальной схватке домашнего ЧМ
14:16, Сегодня
Борец из Казахстана Мерей Маулитканов оступился в четвертьфинальной схватке домашнего ЧМ
&quot;Барановичи&quot; с Алиби Тузакбаевым обыграли &quot;Минск&quot; в чемпионате Беларуси
14:00, Сегодня
"Барановичи" с Алиби Тузакбаевым обыграли "Минск" в чемпионате Беларуси
Казахстанский вольник Ибрагим Магомадов проиграл схватку 1/8 финала ЧМ в Астане
13:15, Сегодня
Казахстанский борец Ибрагим Магомадов проиграл схватку 1/8 финала ЧМ в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: