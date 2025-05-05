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Мир

Новорожденную гражданку депортируют из США

Новорожденный, ноги, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 02:20 Фото: pixabay
Гватемальская женщина, родившая американского ребенка менее недели назад, содержится под стражей в США вместе с новорожденной, так как ей грозит депортация, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, женщина и ребенок находятся под стражей в Иммиграционной и таможенной полиции в ожидании судебного разбирательства.

4 мая 2025 года представитель Министерства внутренней безопасности заявил, что женщина была задержана сотрудниками таможенной и пограничной службы и госпитализирована после того, как незаконно пересекла границу США и Мексики, находясь на восьмом месяце беременности.

Она родила в больнице "под наблюдением" и была передана под опеку иммиграционной и таможенной полиции.

"Хотя губернатор Хоббс поддерживает обеспечение безопасности границы, она заявила о своем несогласии с бесчеловечными методами иммиграционного контроля", – заявила 2 мая пресс-секретарь Хоббс Лилиана Сото.

Эксперты считают, что женщину депортируют, а ее ребенка отправят вместе с ней. Как известно, гватемальцы работают на сезонных работах в сельском хозяйстве. Отсутствие возможностей трудоустройства на родине побудили десятки тысяч гватемальцев отправиться на север, в Соединенные Штаты.

Администрация Трампа своим указом попыталась положить конец гражданству по праву рождения – автоматическому гражданству США, предоставляемому практически любому человеку, родившемуся в стране и на ее территориях, – на которое в противном случае имел бы право новорожденный ребенок матери-гватемальки.

Ранее Трамп уничтожил шансы кардиналов США занять пост Папы Римского.

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Аксинья Титова
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