Альпинист взошел на знаменитую вершину горы и там же погиб

На высочайшей вершине Европы – горе Эльбрус (5 642 м) случилась трагедия. Альпинист во время восхождения сорвался с высоты 5 100 метров и погиб, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на Telegram-канал "112", турист был в непосредственной близости от вершины, когда произошел роковой срыв.

Информации о регистрации альпиниста нет.

Спасатели планируют выезд на гору для поиска тела. На данный момент канатные дороги на горе отключили. Специалисты выясняют детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что группы альпинистов собираются покорить азиатские восьмитысячники в шторм, без кислорода и шерпов.