Израиль нанес удары по аэропорту, двум электростанциям и заводу в столице Йемена
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Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удары по международному аэропорту Саны, двум электростанциям и цементному заводу в Йемене, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным телеканала Al Masirah, аэропорт выведен из строя. Отмечается, что удары были нанесены целенаправленно, с соблюдением всех возможных мер предосторожности, чтобы свести к минимуму ущерб гражданскому населению и его имуществу.
"Израильская агрессия направлена против столицы Саны", – говорится в сообщении.
Как уточняется, военные истребители Израиля ударили по двум электростанциям: "Хайз" в округе Санхан и "Дхахбан" в округе Бени-эль-Харит. А также атаковали цементный завод в провинции Омран на северо-западе Йемена.
Ранее, в апреле, США нанесли новые удары по Йемену.
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