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Мир

Израиль нанес удары по аэропорту, двум электростанциям и заводу в столице Йемена

Израиль нанес удары по аэропорту, двум электростанциям и заводу в столице Йемена, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 19:41 Фото: скриншот видео
Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удары по международному аэропорту Саны, двум электростанциям и цементному заводу в Йемене, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телеканала Al Masirah, аэропорт выведен из строя. Отмечается, что удары были нанесены целенаправленно, с соблюдением всех возможных мер предосторожности, чтобы свести к минимуму ущерб гражданскому населению и его имуществу.

"Израильская агрессия направлена против столицы Саны", – говорится в сообщении.

Как уточняется, военные истребители Израиля ударили по двум электростанциям: ​​"Хайз" в округе Санхан и ​​"Дхахбан" в округе Бени-эль-Харит. А также атаковали цементный завод в провинции Омран на северо-западе Йемена.

Ранее, в апреле, США нанесли новые удары по Йемену.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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