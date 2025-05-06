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Мир

Дочь бывшего президента Южной Кореи задержали по делу о мошенничестве

дочь экс-президента Южной Кореи задержали по делу о мошенничестве, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 19:47 Фото: pixabay
Южнокорейская полиция возбудила дело о мошенничестве на Мун Да Хе, дочь бывшего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Yonhap, женщина собрала деньги в рамках благотворительного аукциона в 2022 году, однако не пожертвовала их в некоммерческую организацию, как обещала. В итоге на Мун Да Хе поступила жалоба, и сейчас ее банковские счета и транзакции проверяют правоохранители.

"Полицейский участок Сеула Содэмун объявил, что недавно задержал Мун в качестве подозреваемой по делу о предполагаемом мошенничестве", – говорится в сообщении.

Отмечается, что другой экс-президент республики, Юн Сок Ёль, в настоящее время находится под следствием по делу о злоупотреблении властью. Кроме того, его обвиняют в мятеже в связи с неудавшейся попыткой введения в стране военного положения 3 декабря прошлого года. При этом журналисты отмечают, что бывшего лидера государства не задерживали.

Между тем 1 мая исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хан Док Су ушел в отставку.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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