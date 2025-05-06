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Мир

В Узбекистане отказались от заочного обучения в вузах

в Узбекистан отказались от заочного обучения в вузах, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 22:22 Фото: pixabay
В Узбекистане с 2025 года закрыли прием на заочную форму обучения, сообщает Zakon.kz.

По информации uznews, студенты, которые уже учатся заочно, продолжат учебу в обычном порядке.

Согласно указу президента Шавката Мирзиёева, вместо заочного будет развиваться альтернативное образование. При этом прием по таким формам не должен превышать 50% от приема на очную форму. Превышение установленных квот на альтернативное обучение будет считаться грубым нарушением и может привести к аннулированию лицензии учебного заведения.

Также во всех вузах, независимо от их подчиненности и формы собственности, создадут специальные подразделения по контролю качества образования.

Ранее хорошую новость сообщили бывшим студентам военных учебных заведений в Казахстане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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