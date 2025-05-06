Хорошую новость сообщили бывшим студентам военных учебных заведений

6 мая 2025 года стало известно, что бывшие студенты военных учебных заведений могут подать заявку на восстановление онлайн через портал eGov.kz, сообщает Zakon.kz.

По информации АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ"), подать заявку на восстановление в учебном заведении можно не выходя из дома.

"Для этого достаточно подать заявку через портал eGov.kz. Услуга предоставляется бесплатно и доступна для тех, кто завершил не менее одного семестра своего обучения. Ранее процедура восстановления была сложной и требовала личного присутствия. Кандидатам необходимо было подать заявление в учебное заведение и собрать обширный пакет документов, включая удостоверение личности, транскрипт, характеристику с места службы, фотографии, копию военного билета и другие бумаги", – отметили в АО "НИТ".

Теперь же процесс стал проще: заявление подается онлайн, а большинство необходимых документов автоматически загружается из государственных баз данных. Важно отметить, что заявку можно подать только в течение года с момента отчисления. Если этот срок истек, восстановление в учебном заведении будет невозможно.

Чтобы получить услугу, необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданам" – "Воинский учет и безопасность" – "Воинская служба";

выбрать услугу "Восстановление в военные учебные заведения Министерства обороны Республики Казахстан" и нажать кнопку "Заказать услугу онлайн";

выбрать учебное заведение, указать, сколько времени прошло с момента отчисления, и дать согласие на использование своих персональных данных;

указать адрес проживания и прикрепить документы;

подписать заявку одним из доступных методов подписания;

результат услуги будет доступен в личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".

"Срок рассмотрения заявки составляет 20 рабочих дней. В случае положительного решения результат будет отправлен в личный кабинет пользователя в электронном формате. Если восстановление невозможно, студент также получит обоснованный отказ", – пояснили в АО.

5 мая стало известно, что теперь казахстанцы в мобильном приложении eGov Mobile смогут проверить безопасность своих данных с помощью нового сервиса.