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Общество

Стали известны казахстанцы для обучения в вузах Китая

Флаги Китая и Казахстана, Китай и Казахстан, КНР, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 06:07 Фото: senate.parlam.kz
44 казахстанца стали обладателями грантов и приняты на обучение в ведущих вузах Китая на 2025-2026 академический учебный год, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства науки и высшего образования Казахстана, 35 из них – в рамках международного соглашения в сфере образования, девять человек – в рамках стипендий Шанхайской организации сотрудничества.

"Вместе с тем, окончательное решение о присуждении стипендий претендентам принимается Китайской Народной Республикой", – говорится в сообщении.

Грант покрывает расходы на:

  • академическое обучение;
  • проживание в общежитии;
  • медицинское страхование.

Также студентам выплачивается ежемесячная стипендия. Обучение проходит на английском или китайском языках.

С полным списком обладателей грантов можете ознакомиться на официальном сайте bolashak.gov.kz. В случае обнаружения себя в списке стипендиатов на обучение, необходимо в течение 60 календарных дней обратиться в АО "Центр международных программ" для заключения договора на обучение.

Ранее министр науки и высшего образования внес дополнения в список ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, прохождения языковых курсов победителями конкурса на присуждение стипендии "Болашак" на 2024-2026 годы.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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