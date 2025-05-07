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Мир

Бразилия хочет выступить посредником в переговорах по Украине

В Бразилии решили взять на себя роль посредника по Украине, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 07:33 Фото: pixabay
Администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы хочет заменить США в качестве посредника на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в газете O Globo со ссылкой на источники в правительстве страны.

"На встрече в Москве ожидается, что Лула сообщит президенту России Владимиру, что Бразилия имеет полномочия активно участвовать в посредничестве по мирному соглашению между россиянами и украинцами", – говорится в публикации.

Отмечается, что власти страны считают, что Вашингтон не выполнил свои обещания по деэскалации конфликта на Украине.

30 апреля США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металлам.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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