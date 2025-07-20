Лису "объявили в розыск" за массовые кражи обуви туристов

Национальный парк Гранд-Титон в Вайоминге (США) знаменит величественными горными видами, богатой флорой и фауной. Недавно список достопримечательностей расширился: в него вошла хитрая лисица, разувающая туристов, сообщает Zakon.kz.

По данным журнала The New York Times, в конце июня 2025 года администрация парка Гранд-Титон развесила рядом с кемпингом на территории парка объявления с изображением лисы, держащей кед в зубах:

"Разыскивается за хищения обуви в особо крупном размере. Совершенные преступления: кражи левых туфлей (они лучше на вкус), шлепанцев и самоуважения туристов; нарушение общественного покоя".

Фото: National Park Service, Grand Teton National Park

Тогда же сообщалось, что на счету преступницы – 19 эпизодов, мол в последний раз ее видели убегающей с кедом в зубах, без тени признаков раскаяния. Под объявлением разместили плакат с призывом не оставлять обувь снаружи, а убирать в палатки или автофургоны.

Недавно ситуация получила неожиданное развитие: к середине июля число похищенных у туристов башмаков подскочило до 32. Из видео, опубликованного на странице Гранд-Титон в соцсетях, выяснилось, что это в большей степени результат провокаций самих путешествующих.

Руководство парка в полушутливом ролике посетовало, что объявление о пушистой воровке побудило отдыхающих вместо того чтобы прятать обувь, активнее оставлять ее снаружи, чтобы лисе было чем поживиться, если вдруг она появится.

Сотрудница парка по связям с общественностью Эмили Дэвис заявила, что к пропажам обуви могут быть причастны и другие животные. О причинах, побуждающих одну или нескольких лисиц утаскивать обувь туристов, остается лишь гадать. Сотрудница природоохранной организации Wyoming Wildlife Advocates Кристин Комбс предположила, что объяснение кроется в близости лис к домашним собакам – оба вида принадлежат к одному семейству псовых, отличаются умом и игривостью.

Ранее стало известно, что суслики захватили американский город.