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Мир

Пожар на складе с хлором в Испании: жителям пяти муниципалитетов запретили выходить из дома

пожар, дым, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 16:07 Фото: Х/elespanolcom
Более 150 тысяч человек в Испании оказались заблокированы в собственных домах из-за крупного пожара на складе с хлором, сообщает Zakon.kz.

Пожар начался в ночь на 10 мая в прибрежном городе Виланова-и-ла-Желтру к югу от Барселоны, пишет Público Radiotelevisión Española.

"Загорелся склад химикатов компании, производящей средства для чистки бассейнов. В здании было не менее 70 тонн таблеток хлора. Они выгорели и образовалось токсичное облако, которое не могут развеять", – сообщают журналисты.

Пять муниципалитетов закрыты на локдаун. Жителям нельзя выходить из дома, открывать окна, включать кондиционеры.

Из-за пожара и токсичного облака остановлено движение поездов в районе, перекрыты две трассы, отменены массовые мероприятия в воскресенье и закрыты местные рынки. Власти Каталонии обещают отменить ограничения, как только воздух очистится.

Ранее крупный пожар случился на заводе по производству мотоциклов в Иране. 

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Андрей Дюсупов
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