Пожар на складе с хлором в Испании: жителям пяти муниципалитетов запретили выходить из дома

Более 150 тысяч человек в Испании оказались заблокированы в собственных домах из-за крупного пожара на складе с хлором, сообщает Zakon.kz.

Пожар начался в ночь на 10 мая в прибрежном городе Виланова-и-ла-Желтру к югу от Барселоны, пишет Público Radiotelevisión Española.

"Загорелся склад химикатов компании, производящей средства для чистки бассейнов. В здании было не менее 70 тонн таблеток хлора. Они выгорели и образовалось токсичное облако, которое не могут развеять", – сообщают журналисты.

Пять муниципалитетов закрыты на локдаун. Жителям нельзя выходить из дома, открывать окна, включать кондиционеры.

#ESPAÑA



CONFINAMIENTO POR NUBE TÓXICA



Varios municipios confinados en #Barcelona y #Tarragona por incendio en fábrica de productos químicos en Vilanova i la Geltrú.



Protección Civil pide a residentes de Vilanova, Roquetes, Cubelles, Cunit y Calafell que no salgan de sus casas. pic.twitter.com/E9zuyQ7YnL — 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙮 (@Mario_Moray) May 10, 2025

Из-за пожара и токсичного облака остановлено движение поездов в районе, перекрыты две трассы, отменены массовые мероприятия в воскресенье и закрыты местные рынки. Власти Каталонии обещают отменить ограничения, как только воздух очистится.

Ранее крупный пожар случился на заводе по производству мотоциклов в Иране.