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Мир

Украина готова к 30-дневному прекращению огня, начиная с 12 мая

Украина готова к 30-дневному прекращению огня, начиная с 12 мая, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 16:41 Фото: Х/emmanuelmacron
Украина и ее союзники готовы к полному и безоговорочному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил в соцсети X глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам совещания лидеров так называемой "коалиции желающих".

Утром 10 мая 2025 года в Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, польский премьер-министр Дональд Туск, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер. Как ранее отметил в соцсети Х глава Франции, они прибыли на Украину для обсуждения мира, суверенитета и будущего республики.

Отмечается, что заявление МИД Украины прозвучало после того, как президент страны Владимир Зеленский вместе с представителями "коалиции желающих" провели телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

"Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь мирным переговорам", – написал Сибига.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не согласна на 30-дневное перемирие, пока продолжаются поставки оружия в Украину.

При этом президент США Дональд Трамп пожаловался на разочарование и плохой сон в связи с усилиями по завершению российско-украинского конфликта.

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Андрей Дюсупов
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