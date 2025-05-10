Украина готова к 30-дневному прекращению огня, начиная с 12 мая

Украина и ее союзники готовы к полному и безоговорочному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил в соцсети X глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам совещания лидеров так называемой "коалиции желающих".

Утром 10 мая 2025 года в Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, польский премьер-министр Дональд Туск, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер. Как ранее отметил в соцсети Х глава Франции, они прибыли на Украину для обсуждения мира, суверенитета и будущего республики.

Отмечается, что заявление МИД Украины прозвучало после того, как президент страны Владимир Зеленский вместе с представителями "коалиции желающих" провели телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

"Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь мирным переговорам", – написал Сибига.

Following the Coalition of the Willing meeting in Kyiv, all five leaders @ZelenskyyUa @EmmanuelMacron @bundeskanzler @donaldtusk @Keir_Starmer had a fruitful call with @POTUS focused on peace efforts.



Ukraine and all allies are ready for a full unconditional ceasefire on land,… pic.twitter.com/MEfbtjtE4m – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 10, 2025

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не согласна на 30-дневное перемирие, пока продолжаются поставки оружия в Украину.

При этом президент США Дональд Трамп пожаловался на разочарование и плохой сон в связи с усилиями по завершению российско-украинского конфликта.