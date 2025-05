Украина готова к 30-дневному прекращению огня, начиная с 12 мая

Об этом заявил в соцсети X глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам совещания лидеров так называемой "коалиции желающих".

Отмечается, что заявление МИД Украины прозвучало после того, как президент страны Владимир Зеленский вместе с представителями "коалиции желающих" провели телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Following the Coalition of the Willing meeting in Kyiv, all five leaders @ZelenskyyUa @EmmanuelMacron @bundeskanzler @donaldtusk @Keir_Starmer had a fruitful call with @POTUS focused on peace efforts.



Ukraine and all allies are ready for a full unconditional ceasefire on land,… pic.twitter.com/MEfbtjtE4m