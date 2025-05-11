Байден вновь оказался в центре внимания после интервью на шоу

На днях экс-президент США Джо Байден вновь оказался в центре внимания после большого интервью на шоу "The View", сообщает Zakon.kz.

Бывший президент попытался опровергнуть слухи о своих когнитивных проблемах, резко высказался о Дональде Трампе и даже взял на себя ответственность за поражение демократов на выборах-2024, пишет The Hill. Однако получилось плохо.

Байден снова запинался и путался, а когда становилось совсем плохо, включалась его жена Джилл. Ожидаемо, что вместо поддержки Байден получил тонны критики от однопартийцев.

Biden attempts to rebuke Trump on The View: "Th-th-th-th-th-the projects — the benefits. How do you lead with world withoutofabidstructaworld? How do you lead the world withhabenahabahavin the best healthcare in the world?"



Omg. 😳pic.twitter.com/PYiKJzGvyr — johnny maga (@_johnnymaga) May 8, 2025

Еще в апреле демократы просили Байдена и его жену подальше держаться от публики. Они настаивают на том, что ему пора отойти от публичной политики и дать дорогу новому поколению лидеров. Каждое его появление в СМИ лишь возвращает партию к прошлым конфликтам и мешает двигаться вперед.

После этого интервью однопартийцы снова мягко посоветовали Байдену сосредоточиться на общественной работе, а не на интервью, чтобы сохранить свое наследие и не мешать обновлению партии.

1 мая сторонница Байдена Камала Харрис впервые после поражения на выборах выступила на крупном мероприятии.