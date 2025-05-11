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Мир

Байден вновь оказался в центре внимания после интервью на шоу

Джо Байден вновь оказался в центре внимания после большого интервью на шоу &quot;The View&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 06:40 Фото: Facebook/joebiden
На днях экс-президент США Джо Байден вновь оказался в центре внимания после большого интервью на шоу "The View", сообщает Zakon.kz.

Бывший президент попытался опровергнуть слухи о своих когнитивных проблемах, резко высказался о Дональде Трампе и даже взял на себя ответственность за поражение демократов на выборах-2024, пишет The Hill. Однако получилось плохо.

Байден снова запинался и путался, а когда становилось совсем плохо, включалась его жена Джилл. Ожидаемо, что вместо поддержки Байден получил тонны критики от однопартийцев.

Еще в апреле демократы просили Байдена и его жену подальше держаться от публики. Они настаивают на том, что ему пора отойти от публичной политики и дать дорогу новому поколению лидеров. Каждое его появление в СМИ лишь возвращает партию к прошлым конфликтам и мешает двигаться вперед.

После этого интервью однопартийцы снова мягко посоветовали Байдену сосредоточиться на общественной работе, а не на интервью, чтобы сохранить свое наследие и не мешать обновлению партии.

1 мая сторонница Байдена Камала Харрис впервые после поражения на выборах выступила на крупном мероприятии.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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