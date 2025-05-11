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Мир

Трамп прокомментировал переговоры США и Китая

Переговоры Китая и США проходят в Женеве, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 08:10 Фото: whitehouse
Президент США Дональд Трамп дал оценку двухдневным переговорам делегаций США и Китая, которые в эти выходные проходят в Женеве, сообщает Zakon.kz.

На переговорах в Швейцарии США и Китай договорились о "полной перезагрузке", заявил президент США Дональд Трамп, назвав первый день консультаций "очень хорошим". Это была первая личная встреча высокопоставленных представителей двух стран после начала торговой войны.

"Многое обсудили, о многом договорились. Достигли большого прогресса", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social, но не конкретизировал, в чем он заключается.

Цель переговоров – достичь разрядки торговой войны, запущенной Дональдом Трампом в начале апреля. По инициативе Трампа США существенно повысили тарифы для товаров из Китая, на что Пекин ответил симметрично, в результате чего пошлины превысили 100%, а торговля между двумя странами практически прекратилась.

На днях экс-президент США Джо Байден вновь оказался в центре внимания после большого интервью на шоу "The View".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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