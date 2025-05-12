В Турции начали борьбу с избыточным весом у населения

Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу намерен серьезно бороться с проблемой ожирения в стране. Планируется, что людей с избыточным весом будут выявлять и направлять в Центры здорового образа жизни и Центры семейного здоровья, сообщает Zakon.kz.

Об этом Министр здравоохранения Турции заявил на своей страницу в социальной сети.

"Мы внедрили новое приложение для здоровья наших граждан с целью охватить 10 миллионов человек за три месяца. Программу мы запустили одновременно в 81 провинции. Наши медицинские работники будут измерять рост, вес и индекс массы тела (ИМТ) на площадях, в общественных местах и ​​в местах проведения мероприятий, где сосредоточено большое количество граждан. (...)", – отмечается в публикации соцсети X.

Таким образом, власти страны хотят выявить не только группы риска, но и распространить культуру здорового образа жизни.

Vatandaşlarımızın sağlığı için 3 ayda 10 milyon kişiye ulaşma hedefiyle yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. 81 ilimizde eş zamanlı olarak başlattığımız program ile;



✅ Sağlık personelimiz, vatandaşlarımızın yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında… — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) May 11, 2025

Тех людей, у которых будет выявлен избыточный вес, будут направлять в соответствующие медучреждения. Там диетологи предоставят гражданам консультации и окажут последующие услуги.

Отмечается, что проект осуществляется в сотрудничестве с региональными управлениями здравоохранения, а также при поддержке организаций Красного Полумесяца, фонда Зеленый Полумесяц и ряда неправительственных организаций.

Глава Минздрава подчеркнул, что целью проекта является формирования общества, которое сохраняет здоровье, не дожидаясь болезни. В ведомстве намерены повысить уровень медицинской грамотности и укрепить привычки здорового образа жизни у населения, добавил он.

Ранее стало известно, сколько взрослых и детей в Казахстане страдают ожирением. По данным Министерства здравоохранения, в 2023 году показатель первичной заболеваемости ожирением составил 44,6 случая на 100 тыс. населения. В 2024 году этот показатель продолжил расти и за девять месяцев составил уже 52,9.