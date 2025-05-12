Япония показала рельсовую пушку для защиты от ракет Китая и Северной Кореи

В Японии экспериментальное судно Asuka планирует провести испытания прототипа шестиметрового рельсотрона – электромагнитного ускорителя масс, который разгоняет токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих, сообщает Zakon.kz.

По данным Newsweek, снаряд рельсотрона способен развить скорость до шести чисел Маха. Япония заявила, что будет использовать восьмитонную разработку для защиты от гиперзвуковых ракет Китая и Северной Кореи. Предполагается, что они будут уничтожаться ударом кинетической боевой части.

Как уточняется, Япония намерена оснастить серийными рельсотронами корабли с боевой системой Aegis, которая обеспечивает противовоздушную и противоракетную оборону.

Tokyo plans to test its rail gun, which uses electricity to fire projectiles, to counter Chinese and North Korean hypersonic missiles... pic.twitter.com/Y8U6WrPizp — Ashish Dangwal アシシュ (@Ashishdangwal07) May 12, 2025

Ранее сообщалось, что успешные испытания неядерной водородной бомбы провели в Китае.