Япония показала рельсовую пушку для защиты от ракет Китая и Северной Кореи

По данным Newsweek, снаряд рельсотрона способен развить скорость до шести чисел Маха. Япония заявила, что будет использовать восьмитонную разработку для защиты от гиперзвуковых ракет Китая и Северной Кореи. Предполагается, что они будут уничтожаться ударом кинетической боевой части.

Как уточняется, Япония намерена оснастить серийными рельсотронами корабли с боевой системой Aegis, которая обеспечивает противовоздушную и противоракетную оборону.

Tokyo plans to test its rail gun, which uses electricity to fire projectiles, to counter Chinese and North Korean hypersonic missiles... pic.twitter.com/Y8U6WrPizp