#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
513.74
569.17
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
513.74
569.17
6.33
Мир

Десятки детей в Газе погибают от голода из-за приостановок гуманитарной помощи Израиля

десятки детей в секторе Газа погибают от голода из-за блокады Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 01:27 Фото: pixabay
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на минздрав заявила о том, что около 500 тыс. палестинцев в секторе Газа страдают от чрезвычайной нехватки еды, возникшей в результате приостановок гуманитарной помощи и блокады Армией Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Zakon.kz.

Согласно данным на сайте организации, со 2 марта погибли 57 детей.

"Все 2,1 миллионное население Газы сталкивается с длительной нехваткой продовольствия, и почти полмиллиона человек находятся в катастрофической ситуации голода, острого недоедания, истощения, болезней и смерти", – говорится в публикации.

Отмечается, что число погибших от голода несовершеннолетних, вероятно, занижено.

В ВОЗ уверены, если ситуация не изменится, в течение еще 11 месяцев около 71 тыс. детей до пяти лет будут страдать от катастрофической нехватки продовольствия.

Ранее сообщалось, что Израиль закрыл шесть школ, которые помогали палестинским беженцам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
У берегов США нашли живым редкого кита, которого три года считали погибшим
Мир
01:13, 13 мая 2025
У берегов США нашли живым редкого кита, которого три года считали погибшим
71-летний Джеки Чан рассказал, когда перестанет сам выполнять трюки в кино
Мир
00:50, 13 мая 2025
71-летний Джеки Чан рассказал, когда перестанет сам выполнять трюки в кино
Экоактивисты приклеили себя к дороге в Польше, а после попали в психбольницы
Мир
00:29, 13 мая 2025
Экоактивисты приклеили себя к дороге в Польше, а после попали в психбольницы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: