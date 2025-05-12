Десятки детей в Газе погибают от голода из-за приостановок гуманитарной помощи Израиля
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на минздрав заявила о том, что около 500 тыс. палестинцев в секторе Газа страдают от чрезвычайной нехватки еды, возникшей в результате приостановок гуманитарной помощи и блокады Армией Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Zakon.kz.
Согласно данным на сайте организации, со 2 марта погибли 57 детей.
"Все 2,1 миллионное население Газы сталкивается с длительной нехваткой продовольствия, и почти полмиллиона человек находятся в катастрофической ситуации голода, острого недоедания, истощения, болезней и смерти", – говорится в публикации.
Отмечается, что число погибших от голода несовершеннолетних, вероятно, занижено.
В ВОЗ уверены, если ситуация не изменится, в течение еще 11 месяцев около 71 тыс. детей до пяти лет будут страдать от катастрофической нехватки продовольствия.
Ранее сообщалось, что Израиль закрыл шесть школ, которые помогали палестинским беженцам.
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