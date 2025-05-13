Скончался "самый бедный президент мира"

На 90-м году жизни скончался экс-президент Уругвая Хосе Мухика, страдающий от рака. Об этом в соцсети X сообщил нынешний глава государства Яманду Орси, сообщает Zakon.kz.

Мухика был важной фигурой для левого движения в Латинской Америке.

В декабре прошлого года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и его колумбийский коллега Густаво Петро навестили его в Уругвае и наградили высшими государственными наградами своих стран.

"С глубоким прискорбием сообщаем о смерти нашего товарища Пепе Мухики", – написал Яманду Орси.

Хосе Мухика также был известен как "самый бедный президент мира". Он жертвовал 90% зарплаты на благотворительность, жил на скромной сельской ферме и за 5 лет на посту приобрел только подержанную машину 1987 года выпуска.

После ухода из политики Мухика также отказался от пенсии, которая ему полагалась как бывшему сенатору. Когда он узнал о своем диагнозе, то заявил, что хочет провести последние дни на своей ферме, продолжая работать до последнего.

Ранее стало известно, что Путин и Си Цзиньпин обошли Трампа по популярности.