Скончался "самый бедный президент мира"
Мухика был важной фигурой для левого движения в Латинской Америке.
В декабре прошлого года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и его колумбийский коллега Густаво Петро навестили его в Уругвае и наградили высшими государственными наградами своих стран.
"С глубоким прискорбием сообщаем о смерти нашего товарища Пепе Мухики", – написал Яманду Орси.
Хосе Мухика также был известен как "самый бедный президент мира". Он жертвовал 90% зарплаты на благотворительность, жил на скромной сельской ферме и за 5 лет на посту приобрел только подержанную машину 1987 года выпуска.
После ухода из политики Мухика также отказался от пенсии, которая ему полагалась как бывшему сенатору. Когда он узнал о своем диагнозе, то заявил, что хочет провести последние дни на своей ферме, продолжая работать до последнего.
Ранее стало известно, что Путин и Си Цзиньпин обошли Трампа по популярности.