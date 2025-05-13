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Мир

Путин и Си Цзиньпин обошли Трампа по популярности

Трамп возглавил антирейтинг мировых лидеров, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 05:45 Фото: whitehouse
Мировая популярность президента США Дональда Трампа оказалась ниже, чем у его российского и китайского коллег Владимира Путина и Си Цзиньпина, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные нового исследования, пишет Politico. Исследование "Индекс восприятия демократии" было проведено с 9 по 23 апреля компанией Nira Data по заказу фонда "Альянс демократий". В нем приняли участие 111 тысяч респондентов из 100 стран мира.

Так, по результатам исследования, Китай впервые опередил США по репутации в мире. Как отмечает издание, репутация Трампа соответствует репутации его страны. Опрос также показал, что он менее популярен в мире, чем его российские и китайские коллеги Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Фото: politico

Среди политических, культурных и духовных деятелей Трамп получил самую низкую оценку, уступив таким фигурам, как Илон Маск, Билл Гейтс, покойный папа Франциск, Тейлор Свифт и Ким Кардашьян.

На днях Трамп дал оценку двухдневным переговорам делегаций США и Китая.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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