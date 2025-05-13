Кандидата на пост мэра Мексики застрелили во время прямой трансляции

11 мая праздничный предвыборный марш быстро превратился в сцену ужаса в мексиканском штате Веракрус. Кандидат на пост мэра был застрелен вместе с тремя другими людьми, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, прямая трансляция на Facebook запечатлела ужас того дня.

Она показала, как Есения Лара Гутьеррес приветствует жителей, проходя по улицам Тексистепека в окружении каравана сторонников.

Толпа улыбалась и скандировала, пока внезапно за кадром не раздались выстрелы, заглушившие их ликование. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила факт нападения во время своей утренней пресс-конференции 12 мая и сказала, что пока не располагает информацией о мотивах.

Кандидат в мэры, член правящей партии Шейнбаума "Морена", был среди четырех человек, погибших в результате стрельбы, согласно данным офиса генерального прокурора штата. Еще три человека получили ранения.

Власти расследуют это дело и обещают справедливость. Нападения на политических кандидатов являются обычным явлением во время избирательных циклов в Мексике.

Ранее Мексика подала в суд на Google из-за переименования Мексиканского залива.