Кандидата на пост мэра Мексики застрелили во время прямой трансляции
По информации CNN, прямая трансляция на Facebook запечатлела ужас того дня.
Она показала, как Есения Лара Гутьеррес приветствует жителей, проходя по улицам Тексистепека в окружении каравана сторонников.
Толпа улыбалась и скандировала, пока внезапно за кадром не раздались выстрелы, заглушившие их ликование. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила факт нападения во время своей утренней пресс-конференции 12 мая и сказала, что пока не располагает информацией о мотивах.
Кандидат в мэры, член правящей партии Шейнбаума "Морена", был среди четырех человек, погибших в результате стрельбы, согласно данным офиса генерального прокурора штата. Еще три человека получили ранения.
Власти расследуют это дело и обещают справедливость. Нападения на политических кандидатов являются обычным явлением во время избирательных циклов в Мексике.
Ранее Мексика подала в суд на Google из-за переименования Мексиканского залива.