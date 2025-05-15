В Таджикистане отменили уголовную ответственность за лайки в соцсетях

Уголовное наказание за лайки и другие реакции в соцсетях отменили в Таджикистане с 14 мая, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий закон подписал президент страны Эмомали Рахмон. В целом уголовное наказание за лайки и другие реакции в соцсетях было введено в Таджикистане в 2018 году. Тогда в республике были приняты поправки к закону о "Публичных призывах к совершению преступлений террористического характера и (или) публичном оправдании террористической деятельности". В частности, в текст закона добавили словосочетание в "сети интернет".

В 2024 году президент Рахмон раскритиковал практику возбуждения уголовных дел за лайки в соцсетях, а также использование материалов из социальных сетей в качестве доказательств.

Тем временем в школах ОАЭ с нового учебного года ученики будут изучать искусственный интеллект.