Свет пропал в Кыргызстане и Таджикистане

Днем 14 августа 2026 года проблемы с электроснабжением начались в Кыргызстане и Таджикистане, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишут местные СМИ.

Так, по данным Kaktus.media, с 15:00 жители разных районов столицы Кыргызстана Бишкека жалуются на отключения света или перебои с электричеством. Причины отключений пока не сообщаются. По информации местного Министерства энергетики, энергетические компании уточняют причины и обстоятельства отключения.

Об аналогичной ситуации сообщают и из столицы Таджикистана Душанбе и других городов и регионов.

Источник "Азия-Плюс" в Министерстве энергетики и водных ресурсов Таджикистана сообщил, что одной из возможных причин могло стать отключение агрегатов Нурекской ГЭС из-за высокой нагрузки. При этом официального подтверждения этой версии пока нет.

Днем 14 августа блэкаут случился в Алматы и Алматинской области. В результате аварийного отключения воздушных линий электропередачи, принадлежащих АО "KEGOC", в сетях АО "Алатау Жарық Компаниясы" сработала противоаварийная автоматика.