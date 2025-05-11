Трампу подарят роскошный "Летающий дворец" из Катара

Согласно новому отчету, президент США Дональд Трамп должен получить от королевской семьи Катара роскошный самолет, который называют "летающим дворцом", сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, "летающий дворец" называют самым роскошным частным самолетом в мире. Президент США будет использовать его в качестве временного президентского самолета, пока Boeing строит флот Air Force One следующего поколения после многих лет задержек и перерасходов средств.

В связи с этим администрация Трампа готовится забрать у катарской королевской семьи роскошный самолет Boeing 747-8 стоимостью 400 млн долларов. Затем 13-летний самолет будет служить новым авиатранспортом до самого конца второго срока Трампа в Белом доме.

Катар, скорее всего, сделает официальное заявление о роскошном подарке на следующей неделе, когда Трамп отправится в трехдневный тур по Ближнему Востоку, который включает Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

Ранее Трамп призвал Киев согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции.