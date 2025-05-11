Трампу подарят роскошный "Летающий дворец" из Катара
По информации Hindustan Times, "летающий дворец" называют самым роскошным частным самолетом в мире. Президент США будет использовать его в качестве временного президентского самолета, пока Boeing строит флот Air Force One следующего поколения после многих лет задержек и перерасходов средств.
В связи с этим администрация Трампа готовится забрать у катарской королевской семьи роскошный самолет Boeing 747-8 стоимостью 400 млн долларов. Затем 13-летний самолет будет служить новым авиатранспортом до самого конца второго срока Трампа в Белом доме.
Катар, скорее всего, сделает официальное заявление о роскошном подарке на следующей неделе, когда Трамп отправится в трехдневный тур по Ближнему Востоку, который включает Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.
Ранее Трамп призвал Киев согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции.