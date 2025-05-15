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Мир

Литва пригласила рекордное количество трудовых мигрантов из стран Центральной Азии

В Литве трудятся мигранты из стран Центральной Азии, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 07:50 Фото: pixabay
Литва почти втрое увеличила количество разрешений на сезонную работу для мигрантов, в основном из стран Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные Службы занятости. Так, в первом квартале 2025 года Служба занятости выдала 363 таких разрешения. В прошлом году за это время было 122.

Наибольшее количество разрешений получили граждане:

  • Узбекистана (42%);
  • Таджикистана (34%);
  • Кыргызстана (6%).

53% из них устроились дорожными рабочими, 14% – поварами, 7% – мясниками, по 5% – сборщиками клубники, уборщиками и рабочими на стройку.

"Литовский рынок труда все больше открывается для иностранцев, которые приезжают сюда на временную работу с целью заработать деньги", – пояснили в Службе занятости.

Требования к знанию английского языка мигрантами планирует повысить Британия.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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