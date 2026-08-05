Рейтинг благополучия: в Центральной Азии новый лидер

Казахстан возглавил рейтинг благополучия среди стран Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Британский аналитический центр Legatum Institute опубликовал новый выпуск глобального рейтинга стран по индексу благополучия (Prosperity Index), который в свою очередь оценивает государства сразу по нескольким показателям, начиная от экономики и заканчивая уровнем личной свободы граждан.

Методология расчета

Индекс благополучия строится на трех крупных блоках. Первый охватывает экономику и качество жизни населения. Второй блок измеряет уровень личных свобод, а третий анализирует состояние общества и социальные связи внутри страны.

Каждый блок собирает данные по десяткам отдельных индикаторов, включая здравоохранение, образование и инвестиционный климат.

Получаемые результаты агрегируются в цифровое значение с последующим выведением среднего числа в диапазоне от 0 до 100, где 100 – наивысший балл.

Как отмечают эксперты, Legatum Institute считается одним из авторитетных исследовательских центров, работающих на стыке экономики и социологии. Индекс выходит с 2007 года и ежегодно охватывает оценку 161 страны мира. Для точности расчета итогового индекса составители рейтинга используют данные Всемирного банка и ОЭСР.

Оценка Казахстана

В обновившейся версии глобального рейтинга стран по индексу благополучия Казахстан с итоговым результатом в 66,37 балла поднялся на 66-е место и тем самым стал одним из лидеров по этому показателю среди стран СНГ.

Аналитики Legatum Institute отмечают устойчивость показателей образования и экономического качества. Эти два направления страна стабильно удерживает среди своих сильных сторон на протяжении последних лет.

Наряду с этим указывается, что, начиная с 2011 года, Казахстан поднялся в этом рейтинге на целых 17 позиций. Сильнее всего наша страна прибавила в направлении здравоохранения, прогресс развития которого стал самым значительным и динамичным за последнее десятилетие.

Среди стран Содружества по индексу благополучия Казахстан уступает лишь Армении (43-е место и 74,22 балла). При этом опережает Кыргызстан (87-е место и 60,93 балла), Узбекистан (94-е место и 60,27 балла), Россию (103-е место и 56,84 балла), Азербайджан (105-е место и 55,72 балла), Таджикистан (129-е место и 48,63 балла) и Беларусь (132-е место и 47,80 балла).

Лидеры и аутсайдеры

Наилучший показатель благополучия в мире, согласно обновленным данным, зафиксирован в Швейцарии. Ее итоговый индекс составил 91,82 балла. Второе место в глобальном рейтинге Prosperity Index 2026 заняла Норвегия с результатом в 91,07 балла, а третье – Ирландия. Ее конечный индекс достиг отметки в 90,19 балла.

Наряду с вышеуказанными странами в число самых благополучных государств мира сегодня также входят Дания (89,70 балла), Финляндия (89,55 балла), Исландия (89,16 балла), Швеция (88,39 балла), Германия (88,11 балла), Австралия (89,16 балла) и Нидерланды (87,93 балла).

Самыми неблагополучными государствами, согласно этому рейтингу, оказались Эритрея (29,73 балла), Нигер (30,51 балла), Чад (31,11 балла), Центральноафриканская Республика (31,13 балла) и Бурунди (31,79 балла).