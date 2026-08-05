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Рейтинг благополучия: в Центральной Азии новый лидер

Государственный флаг Казахстана, флаг РК, Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, виды Астаны, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 16:22 Фото: Zakon.kz
Казахстан возглавил рейтинг благополучия среди стран Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Британский аналитический центр Legatum Institute опубликовал новый выпуск глобального рейтинга стран по индексу благополучия (Prosperity Index), который в свою очередь оценивает государства сразу по нескольким показателям, начиная от экономики и заканчивая уровнем личной свободы граждан.

Методология расчета

Индекс благополучия строится на трех крупных блоках. Первый охватывает экономику и качество жизни населения. Второй блок измеряет уровень личных свобод, а третий анализирует состояние общества и социальные связи внутри страны.

Каждый блок собирает данные по десяткам отдельных индикаторов, включая здравоохранение, образование и инвестиционный климат.

Получаемые результаты агрегируются в цифровое значение с последующим выведением среднего числа в диапазоне от 0 до 100, где 100 – наивысший балл.

Как отмечают эксперты, Legatum Institute считается одним из авторитетных исследовательских центров, работающих на стыке экономики и социологии. Индекс выходит с 2007 года и ежегодно охватывает оценку 161 страны мира. Для точности расчета итогового индекса составители рейтинга используют данные Всемирного банка и ОЭСР.

Оценка Казахстана

В обновившейся версии глобального рейтинга стран по индексу благополучия Казахстан с итоговым результатом в 66,37 балла поднялся на 66-е место и тем самым стал одним из лидеров по этому показателю среди стран СНГ.

Аналитики Legatum Institute отмечают устойчивость показателей образования и экономического качества. Эти два направления страна стабильно удерживает среди своих сильных сторон на протяжении последних лет.

Наряду с этим указывается, что, начиная с 2011 года, Казахстан поднялся в этом рейтинге на целых 17 позиций. Сильнее всего наша страна прибавила в направлении здравоохранения, прогресс развития которого стал самым значительным и динамичным за последнее десятилетие.

Среди стран Содружества по индексу благополучия Казахстан уступает лишь Армении (43-е место и 74,22 балла). При этом опережает Кыргызстан (87-е место и 60,93 балла), Узбекистан (94-е место и 60,27 балла), Россию (103-е место и 56,84 балла), Азербайджан (105-е место и 55,72 балла), Таджикистан (129-е место и 48,63 балла) и Беларусь (132-е место и 47,80 балла).

Лидеры и аутсайдеры

Наилучший показатель благополучия в мире, согласно обновленным данным, зафиксирован в Швейцарии. Ее итоговый индекс составил 91,82 балла. Второе место в глобальном рейтинге Prosperity Index 2026 заняла Норвегия с результатом в 91,07 балла, а третьеИрландия. Ее конечный индекс достиг отметки в 90,19 балла.

Наряду с вышеуказанными странами в число самых благополучных государств мира сегодня также входят Дания (89,70 балла), Финляндия (89,55 балла), Исландия (89,16 балла), Швеция (88,39 балла), Германия (88,11 балла), Австралия (89,16 балла) и Нидерланды (87,93 балла).

Самыми неблагополучными государствами, согласно этому рейтингу, оказались Эритрея (29,73 балла), Нигер (30,51 балла), Чад (31,11 балла), Центральноафриканская Республика (31,13 балла) и Бурунди (31,79 балла).

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Олег Калиниченко
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