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Происшествия

Молодая пара потерялась в горах Алматы

помощь спасателей в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 23:18 Фото: пресс-служба МЧС РК
15 мая с левой стороны от плотины Медео, на высоте 2300 м, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда успешно эвакуировали парня и девушку, которые забрались в горы, но самостоятельно спуститься не смогли, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, благодаря оперативным действиям спасателей, молодая пара была безопасно доставлена вниз. К счастью, медицинская помощь им не понадобилась.

"Безопасность в горах – это главное! Прежде чем отправиться в путь, не забудьте оценить свои силы и подготовиться!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, почему путешественники массово устремились в Ливию.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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