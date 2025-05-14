Молодая пара потерялась в горах Алматы

Фото: пресс-служба МЧС РК

15 мая с левой стороны от плотины Медео, на высоте 2300 м, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда успешно эвакуировали парня и девушку, которые забрались в горы, но самостоятельно спуститься не смогли, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, благодаря оперативным действиям спасателей, молодая пара была безопасно доставлена вниз. К счастью, медицинская помощь им не понадобилась. "Безопасность в горах – это главное! Прежде чем отправиться в путь, не забудьте оценить свои силы и подготовиться!" – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, почему путешественники массово устремились в Ливию.

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