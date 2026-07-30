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Мир

Студента ударила молния, юношу увезли в реанимацию

Молния, гроза, город, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 04:30 Фото: magnific
Студент попал в реанимацию после удара молнии в деревне Пожня Сосногорского района республики Коми (Российская Федерация), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на SHOT, 19-летний парень был на мосту, когда началась гроза. В какой-то момент его ударила молния. Пострадавший получил ожоги, но выжил.

Друзья юноши вызвали скорую помощь. Помощь врачей оказалась своевременной – на момент публикации материала пострадавшего уже перевели из реанимации в обычную палату.

Его состояние уже оценивают, как стабильное.

Ранее мы писали о том, что 11-летнюю девочку заразили в больнице ВИЧ и гепатитом.

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Аксинья Титова
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