Студента ударила молния, юношу увезли в реанимацию
Фото: magnific
Студент попал в реанимацию после удара молнии в деревне Пожня Сосногорского района республики Коми (Российская Федерация), сообщает Zakon.kz.
Как пишет Газета.ru со ссылкой на SHOT, 19-летний парень был на мосту, когда началась гроза. В какой-то момент его ударила молния. Пострадавший получил ожоги, но выжил.
Друзья юноши вызвали скорую помощь. Помощь врачей оказалась своевременной – на момент публикации материала пострадавшего уже перевели из реанимации в обычную палату.
Его состояние уже оценивают, как стабильное.
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