Студента ударила молния, юношу увезли в реанимацию

Студент попал в реанимацию после удара молнии в деревне Пожня Сосногорского района республики Коми (Российская Федерация), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на SHOT, 19-летний парень был на мосту, когда началась гроза. В какой-то момент его ударила молния. Пострадавший получил ожоги, но выжил.

Друзья юноши вызвали скорую помощь. Помощь врачей оказалась своевременной – на момент публикации материала пострадавшего уже перевели из реанимации в обычную палату.

Его состояние уже оценивают, как стабильное.

Ранее мы писали о том, что 11-летнюю девочку заразили в больнице ВИЧ и гепатитом.