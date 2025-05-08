Казахстанские врачи спасли иностранца с параличом после падения на Шымбулаке

В Центральную городскую клиническую больницу Алматы экстренно поступил пациент, гражданин Малайзии с тяжелой травмой – полным нарушением движений и чувствительности ниже уровня шеи. Ему был поставлен диагноз: тетраплегия, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Министерства здравоохранения, из приемного покоя его незамедлительно направили в реанимацию, а затем – срочно прооперировали.

Причиной стал посттравматический пролапс межпозвоночной грыжи на уровне С3-С4, угрожавший необратимыми последствиями.

Нейрохирургическая бригада под руководством Марата Алматова провела сложнейшую операцию. Уже на первые сутки после вмешательства у пациента начала восстанавливаться чувствительность, а на десятые сутки он смог самостоятельно передвигаться.

95% пациентов с подобными травмами остаются прикованными к постели на всю жизнь.

Этот случай – поистине счастливое исключение и результат высочайшего профессионализма нейрохирургов, реаниматологов, анестезиологов и всего медицинского персонала.

Как оказалось, гражданин Малайзий, находившийся в поездке в Алматы, отдыхал в горах на Шымбулаке, где совершил крайне неудачное падение, вниз головой на лед.

"После падения я перестал чувствовать руки и ноги, был полностью парализован. Единственное, что смог, позвать жену. Вызвали скорую помощь. Я думал, что больше никогда не встану…", – рассказывает пострадавший иностранец.

По его словам, до операции он не мог даже пошевелиться. Но уже к концу первого дня после нее мог двигать рукой, а потом начал двигаться.

После выздоровления пациент вернулся в Малайзию. Там его обследовали местные специалисты и высоко оценили уровень казахстанских врачей.