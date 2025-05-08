#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
514.5
582.67
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
514.5
582.67
6.35
События

Казахстанские врачи спасли иностранца с параличом после падения на Шымбулаке

турист и врачи Алматы, спасение, Шымбулак, Минздрав, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 15:48 Фото: gov.kz
В Центральную городскую клиническую больницу Алматы экстренно поступил пациент, гражданин Малайзии с тяжелой травмой – полным нарушением движений и чувствительности ниже уровня шеи. Ему был поставлен диагноз: тетраплегия, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Министерства здравоохранения, из приемного покоя его незамедлительно направили в реанимацию, а затем – срочно прооперировали.

Причиной стал посттравматический пролапс межпозвоночной грыжи на уровне С3-С4, угрожавший необратимыми последствиями.

Нейрохирургическая бригада под руководством Марата Алматова провела сложнейшую операцию. Уже на первые сутки после вмешательства у пациента начала восстанавливаться чувствительность, а на десятые сутки он смог самостоятельно передвигаться.

95% пациентов с подобными травмами остаются прикованными к постели на всю жизнь.

Этот случай – поистине счастливое исключение и результат высочайшего профессионализма нейрохирургов, реаниматологов, анестезиологов и всего медицинского персонала.

Как оказалось, гражданин Малайзий, находившийся в поездке в Алматы, отдыхал в горах на Шымбулаке, где совершил крайне неудачное падение, вниз головой на лед.

"После падения я перестал чувствовать руки и ноги, был полностью парализован. Единственное, что смог, позвать жену. Вызвали скорую помощь. Я думал, что больше никогда не встану…", – рассказывает пострадавший иностранец.

По его словам, до операции он не мог даже пошевелиться. Но уже к концу первого дня после нее мог двигать рукой, а потом начал двигаться.

После выздоровления пациент вернулся в Малайзию. Там его обследовали местные специалисты и высоко оценили уровень казахстанских врачей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Алматы открыли 8 аллей ветеранов Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы
События
15:25, Сегодня
В Алматы открыли 8 аллей ветеранов Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы
Аким области Абай поздравил ветеранов войны с Днем Победы
События
14:12, Сегодня
Аким области Абай поздравил ветеранов войны с Днем Победы
Арбитражный спор на 50 млн долларов по дороге Алматы – Хоргос: суд в Париже поставил точку
События
14:03, Сегодня
Арбитражный спор на 50 млн долларов по дороге Алматы – Хоргос: суд в Париже поставил точку
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: