366 млн тенге или расправа: бизнес-леди и ее семье угрожали вымогатели
Фото: polisia.kz
В Караганде у женщины вымогали 700 тысяч долларов США (около 366 млн тенге), сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области 14 ноября 2025 года рассказали, что в полицию обратилась 47-летняя жительница города, учредитель одной из торговых сетей Караганды.
"Женщина сообщила, что неизвестные, угрожая расправой ей и ее семье, а также уничтожением имущества, вымогали у нее денежные средства в размере 700 000 долларов США. По данному факту возбуждено уголовное дело", – сказано в сообщении.
В рамках оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 30-летнего подозреваемого. С санкции суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается.
В Шымкенте ранее задержали блогера-журналиста по подозрению в вымогательстве у госслужащего 10 млн тенге.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript