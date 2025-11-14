366 млн тенге или расправа: бизнес-леди и ее семье угрожали вымогатели

В Караганде у женщины вымогали 700 тысяч долларов США (около 366 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области 14 ноября 2025 года рассказали, что в полицию обратилась 47-летняя жительница города, учредитель одной из торговых сетей Караганды.

"Женщина сообщила, что неизвестные, угрожая расправой ей и ее семье, а также уничтожением имущества, вымогали у нее денежные средства в размере 700 000 долларов США. По данному факту возбуждено уголовное дело", – сказано в сообщении.

В рамках оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 30-летнего подозреваемого. С санкции суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.

В Шымкенте ранее задержали блогера-журналиста по подозрению в вымогательстве у госслужащего 10 млн тенге.