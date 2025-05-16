Статую Мелании Трамп похитили в Словении
Пропажу обнаружили 13 мая, пишет The Guardian. Злоумышленники обрубили статую в районе щиколоток, сняли с пьедестала и унесли. Полиция начала расследование.
BREAKING NEWS: Melania Trump statue stolen in Slovenia!— ONLY MELANIA (@OnlyMelaniaTR) May 15, 2025
The police have already confirmed this.
Oh my God! 😯#OnlyMelania #MelaniaTrump #firstlady #FLOTUS47 #Slovenia
(Photo: JURE MAKOVEC) pic.twitter.com/R3knyH0Wcu
Мелания Трамп – уроженка Словении. Ей дважды устанавливали статуи в Севнице, и обе скульптуры испортили вандалы. Оригинальная статуя, изображавшая первую леди США в синем платье и на каблуках, была вырезана бензопилой из дерева местным художником Алешем Жупевцем. В 2020 году неизвестные сожгли ее.
Недавно ее муж заявил, что было бы глупо отказываться от предложения Катара передать премиальный самолет в дар стране.