Статую Мелании Трамп похитили в Словении

Из города Севницы в Словении украли бронзовую статую первой леди США Мелании Трамп, сообщает Zakon.kz.

Пропажу обнаружили 13 мая, пишет The Guardian. Злоумышленники обрубили статую в районе щиколоток, сняли с пьедестала и унесли. Полиция начала расследование.

Мелания Трамп – уроженка Словении. Ей дважды устанавливали статуи в Севнице, и обе скульптуры испортили вандалы. Оригинальная статуя, изображавшая первую леди США в синем платье и на каблуках, была вырезана бензопилой из дерева местным художником Алешем Жупевцем. В 2020 году неизвестные сожгли ее.

Недавно ее муж заявил, что было бы глупо отказываться от предложения Катара передать премиальный самолет в дар стране.