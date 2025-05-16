#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
509.51
570.6
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
509.51
570.6
6.3
Мир

Статую Мелании Трамп похитили в Словении

Мелания Трамп, первая леди США, жена Дональда Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 03:40 Фото: flickr/White House
Из города Севницы в Словении украли бронзовую статую первой леди США Мелании Трамп, сообщает Zakon.kz.

Пропажу обнаружили 13 мая, пишет The Guardian. Злоумышленники обрубили статую в районе щиколоток, сняли с пьедестала и унесли. Полиция начала расследование.

Мелания Трамп – уроженка Словении. Ей дважды устанавливали статуи в Севнице, и обе скульптуры испортили вандалы. Оригинальная статуя, изображавшая первую леди США в синем платье и на каблуках, была вырезана бензопилой из дерева местным художником Алешем Жупевцем. В 2020 году неизвестные сожгли ее.

Недавно ее муж заявил, что было бы глупо отказываться от предложения Катара передать премиальный самолет в дар стране.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Буддийского монаха арестовали за кражу денег из храма: он проиграл их в казино
Мир
02:25, 17 мая 2025
Буддийского монаха арестовали за кражу денег из храма: он проиграл их в казино
Франция подала иск против Ирана в Международный суд ООН
Мир
01:09, 17 мая 2025
Франция подала иск против Ирана в Международный суд ООН
Инцидент в небе привел к экстренной посадке самолета с пассажирами в Мадриде
Мир
00:48, 17 мая 2025
Инцидент в небе привел к экстренной посадке самолета с пассажирами в Мадриде
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: