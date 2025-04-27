Мелания Трамп в образе "сицилийской вдовы" обратилась к общественности

Первая леди США Мелания Трамп выразила благодарность за поздравления с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее сообщение она 27 апреля опубликовала на своей странице в Instagram. Пост она сопроводила фотографией, на которой была запечатлена на похоронах Папы Римского Франциск.

"Спасибо всем за теплые поздравления с днем рождения. В этот день мне выпала честь присутствовать на похоронах Папы Римского Франциска, где я молился за исцеление всех страдающих и за мир во всем мире", – написала Мелания Трамп.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп встретила 55-летие на похоронах Папы Римского и восхитила мир своим образом. Ее элегантный и сдержанный наряд получил широкое одобрение в СМИ и социальных сетях, где стиль Мелании сравнили с образом "сицилийской вдовы".​

Церемония захоронения Папы римского Франциска 26 апреля 2025 года состоялась в базилике Санта-Мария-Маджоре. Понтифик, согласно собственному желанию, был погребен в нише между капеллой Павла V (Паулиной) и капеллой Сфорца. О том, как это было, можно узнать здесь.

