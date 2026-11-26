Утром 25 ноября самолет, следовавший из Сан-Диего в Чикаго, совершил экстренную посадку в Финиксе после того, как один из пассажиров пытался открыть дверь авиасудна во время полета, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CBS News, авиакомпания American Airlines подтвердила, что рейс 1494 был перенаправлен в международный аэропорт Финикс Скай-Харбор из-за деструктивного поведения одного из пассажиров.

Самолет приземлился около 01:00 ночи после того, как пассажир "покинул свое место и переместился в переднюю часть самолета, где неоднократно отказывался выполнять указания экипажа вернуться на свое место и пытался открыть аварийный выход".

Полиция сообщила, что экипажу и другим пассажирам удалось удерживать мужчину до тех пор, пока самолет благополучно не приземлился в Финиксе. На видео, снятом одним из пассажиров, видно, как мужчина борется со стюардессами и другими пассажирами, которые прижали его к полу.

Полиция сообщила, что буйный пассажир получил незначительные травмы и был доставлен в больницу. При этом полиция заявила, что мужчина не был арестован, но ФБР начало расследование.

Ранее сообщалось о том, что жалоба одного пассажира обернулась проблемами для популярной казахстанской авиакомпании.