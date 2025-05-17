Безответственных мужчин предложили обложить налогом в России

Один из российских священников призвал обложить дополнительным налогом всех бездетных россиян старше сорока лет, чтобы стигматизировать их образ жизни, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью российским журналистам заявил протоиерей Андрей Ткачев. Он сравнил мужчин, не имеющих детей, с трутнями и назвал их безответственными.

"Некоторые мужчины живут "трутневой жизнью" – без семьи, детей и обязательств. Оправдать такое поведение можно только болезнью или кастрацией", – подчеркнул священник.

Бороться с этой проблемой он призвал с помощью символического налога, который помог бы пристыдить и простимулировать таких граждан завести семью.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил повысить налог для богатых американцев с 37% до 39,6%. С главой страны согласился министр торговли, объяснив, что это позволит снизить сборы для работников некоторых отраслей и пенсионеров.