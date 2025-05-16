#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
510.58
571.8
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
510.58
571.8
6.34
События

Подозреваемого в кровавом нападении вернули из Армении в Казахстан

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 09:38 Фото: pexels
Сотрудники Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел (МВД) из Еревана экстрадировали ранее неоднократно судимого казахстанца для привлечения к уголовной ответственности за покушение на убийство, сообщает Zakon.kz.

Известно, что мужчина в сентябре 2024 года в Петропавловске, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений нанес ножом множественные колото-резаные раны в жизненно важные органы потерпевшего, жизнь которого удалось спасти путем оказания экстренной медицинской помощи.

"После совершения преступления злоумышленник от органов уголовного преследования скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск", – говорится в заявлении пресс-службы Генеральной прокуратуры за 16 мая 2025 года.

Уже в октябре 2024 года его задержали на территории Армении и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадировали на родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

"За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества".Пресс-служба Генеральной прокуратуры

Несколько дней ранее Генеральная прокуратура Казахстана из России экстрадировала мужчину для исполнения приговора суда за совершение тяжкого преступления. Так, казахстанец в 2023 году в Риддере во время распития спиртного поругался с собутыльником и складным ножом нанес ему множество ударов в область головы и тела. Потерпевшего удалось спасти.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Шымкенте каракурты начали массово нападать на людей
События
23:07, 15 мая 2025
В Шымкенте каракурты начали массово нападать на людей
Шымкент запускает уникальную семейную традицию: первый квест "Бақыт мекені" прошел в дендрарии
События
21:17, 15 мая 2025
Шымкент запускает уникальную семейную традицию: первый квест "Бақыт мекені" прошел в дендрарии
На "Байконуре" завершается подготовка к запуску нового космического корабля
События
21:00, 15 мая 2025
На "Байконуре" завершается подготовка к запуску нового космического корабля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: