Подозреваемого в кровавом нападении вернули из Армении в Казахстан

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел (МВД) из Еревана экстрадировали ранее неоднократно судимого казахстанца для привлечения к уголовной ответственности за покушение на убийство, сообщает Zakon.kz.

Известно, что мужчина в сентябре 2024 года в Петропавловске, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений нанес ножом множественные колото-резаные раны в жизненно важные органы потерпевшего, жизнь которого удалось спасти путем оказания экстренной медицинской помощи.

"После совершения преступления злоумышленник от органов уголовного преследования скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск", – говорится в заявлении пресс-службы Генеральной прокуратуры за 16 мая 2025 года.

Уже в октябре 2024 года его задержали на территории Армении и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадировали на родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

"За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества". Пресс-служба Генеральной прокуратуры

Несколько дней ранее Генеральная прокуратура Казахстана из России экстрадировала мужчину для исполнения приговора суда за совершение тяжкого преступления. Так, казахстанец в 2023 году в Риддере во время распития спиртного поругался с собутыльником и складным ножом нанес ему множество ударов в область головы и тела. Потерпевшего удалось спасти.