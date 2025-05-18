Копибары, утки и рыба посинели в Бразилии после ДТП с грузовиком

В Бразилии утки, гуси, копибары и рыба посинели после того, как грузовик врезался в столб и разлил краску в водоем, сообщает Zakon.kz.

По информации TV TEM, грузовик перевозил две тысячи литров красителя.

"Экологические бригады извлекли птиц из ручья после инцидента. Кроме того, Ассоциация прибрежных лесов ищет капибар, которые обычно остаются в этом районе и которые также пострадали из-за этого вещества", – говорится в сообщении.

Eu simplesmente n to tankando a notícia que derrubaram corante azul num córrego e agora os animais da região estão ASSIM pic.twitter.com/18gfUm1bDq — Bibs do Chapéu de Palha 🧽 (@bibidificador) May 15, 2025

В воде провели тесты, которые доказали, что она не была загрязнена.

Patos e gansos ficam azuis após carreta bater em poste e derramar corante em córrego no interior de SP.



Reprodução/redes sociais pic.twitter.com/Ho26VeKWnz — Jornal O Dia (@jornalodia) May 14, 2025

Ранее бразильские врачи сообщили об уникальной операция по разделению годовалых сиамских близнецов. Девочки Кираз и Аруна, родившиеся в ноябре 2023 года, были сращены в области груди, живота и таза. У них была одна общая нога на двоих и ряд жизненно важных органов, что делало предстоящую операцию чрезвычайно сложной.