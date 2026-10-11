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Мир

Медсестра выключила аппарат ИВЛ и обрекла 13-летнюю девочку на смерть

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 18:09 Фото: akorda.kz
В Великобритании медсестра случайно отключила аппарат искусственной вентиляции легких 13-летней девочки с инвалидностью, в результате чего ребенок оказался на грани жизни и смерти. Спустя четыре месяца после инцидента школьница скончалась, передает Zakon.kz.

Как сообщает Metro, трагедия произошла в городе Сент-Хеленс. 15 февраля 2022 года медсестра, ухаживавшая за Джой Осундеко, случайно выключила ее аппарат ИВЛ, перепутав кнопки.

Отец девочки Биси Осундеко зашел в комнату спустя час после смены и обнаружил дочь без признаков жизни. Он незамедлительно отсоединил вентилятор от трахеи и начал вручную подавать кислород.

"Ребенок пробыл без жизнеобеспечения около шести минут, хотя медсестра утверждает, что прибор был отключен всего на несколько секунд. Данные с камер наблюдения подтвердили факт ошибки медработника", – говорится в сообщении.

Девочку срочно доставили в детскую больницу Альдер Хей в Ливерпуле, где она провела девять дней. По словам родителей, Джой так и не смогла полностью восстановиться. А в июне того же года 14-летняя школьница умерла от инсульта, вызвавшего смерть мозга.

У девочки был синдром Дауна и ряд других тяжелых сопутствующих заболеваний, из-за чего она нуждалась в круглосуточном уходе.

"Патронажная компания признала нарушение обязанностей по уходу, однако отказалась признать, что именно этот случай стал причиной смерти ребенка. В конечном итоге организация выплатила семье компенсацию во внесудебном порядке", – отмечается в публикации.

Прокуроры возбудили уголовное дело против медсестры, но в декабре 2025 года решила прекратить уголовное преследование. Запрос родителей на проведение официального расследования также отклонили из-за недостатка улик.

В настоящее время расследование ведет Совет по медицинским сестрам и акушерству Великобритании. Семья погибшей девочки продолжает добиваться ответа от виновных и системы здравоохранения.

Ранее девочка скончалась в отеле британского города Ньюквей после того, как получила смертельную дозу кокаина через грудное молоко матери.

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Канат Болысбек
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